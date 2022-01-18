В Ходжавенде у сотрудника строительной компании нашли наркотики

В ходе досмотра, проведенного Ходжавендским районным отделом полиции (РОВД) на контрольно-пропускном пункте на территории района, у сотрудника строительной компании были обнаружены наркотики.

В ходе досмотра, проведенного Ходжавендским районным отделом полиции (РОВД) на контрольно-пропускном пункте на территории района, у сотрудника строительной компании были обнаружены наркотики.

Об этом Report сообщили в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД.

Как стало известно, в соответствии с регламентом сотрудники Ходжавендской полиции остановили на КПП в селе Бёюк Таглар автомобиль для досмотра. Пассажир автомобиля житель Масаллинского района Гурбанали Джаббаров представил соответствующее разрешение на въезд на освобожденные территории. При личном досмотре в сумке, принадлежащей работнику одной из строительных компаний Г. Джаббарову, были обнаружены метамфетамин и марихуана.

В настоящее время в Ходжавендском управлении полиции ведется расследование.