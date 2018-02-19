В хлебном цехе на Абшероне прогремел сильный взрыв, 3 человека тяжело ранены - ФОТО

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Сумгайыт. 19 февраля. REPORT.AZ/ В поселке Сарай Абшеронского района в хлебном цехе, принадлежащем частному лицу прогремел, сильный взрыв.

Как передает местное бюро Report, в результате инцидента пострадали 3 человека.

В результате инцидента 3 человека- 46-летний Амрахов Натиг Амрах оглы, 51-летняя Амрахова Гызылгюль Азим гызы, 34-летняя Амрахова Эльмира Гардашхан гызы получили сильные ожоги. Они немедленно были доставлены в больницу скорой помощи. Двое из них из-за тяжелого состояния были отправлены в Баку.

По факту ведется расследование.