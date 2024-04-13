МЧС: Пожар на проспекте Бабека полностью потушен

Пожар на авторынке, расположенном на проспекте Бабека в Низаминском районе Баку, потушен.
Об этом сообщили Report в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.
"Благодаря мерам, принятым Государственной противопожарной службой МЧС, пожар был полностью потушен в короткие сроки", - говорится в заявлении.
14:17
На проспекте Бабека в Низаминском районе Баку горит магазин.
Об этом сообщили Report в пресс-службе МЧС.
Информация о пожаре в одном из магазинов поступила на горячую линию МЧС.
На место происшествия незамедлительно были направлены подразделения Государственной службы пожарной охраны. В настоящее время ведется работа по тушению пожара.