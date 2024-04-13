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МЧС: Пожар на проспекте Бабека полностью потушен

МЧС: Пожар на проспекте Бабека полностью потушен Пожар на авторынке, расположенном на проспекте Бабека в Низаминском районе Баку, потушен.
Происшествия
13 апреля 2024 г. 14:57
МЧС: Пожар на проспекте Бабека полностью потушен

Пожар на авторынке, расположенном на проспекте Бабека в Низаминском районе Баку, потушен.

Об этом сообщили Report в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

"Благодаря мерам, принятым Государственной противопожарной службой МЧС, пожар был полностью потушен в короткие сроки", - говорится в заявлении.

14:17

На проспекте Бабека в Низаминском районе Баку горит магазин.

Об этом сообщили Report в пресс-службе МЧС.

Информация о пожаре в одном из магазинов поступила на горячую линию МЧС.

На место происшествия незамедлительно были направлены подразделения Государственной службы пожарной охраны. В настоящее время ведется работа по тушению пожара.

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