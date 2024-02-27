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В Ханкенди в подвале детского сада обнаружен дрон, 29 автоматов и 416 гранат

В Ханкенди в подвале детского сада обнаружен дрон, 29 автоматов и 416 гранат В Ханкенди в подвале детского сада обнаружен дрон, 29 автоматов и 416 гранат.
Происшествия
27 февраля 2024 г. 11:29
В Ханкенди в подвале детского сада обнаружен дрон, 29 автоматов и 416 гранат

В Ханкенди в подвале детского сада обнаружен дрон, 29 автоматов и 416 гранат.

Об этом Report сообщили в МВД.

В ходе мероприятий сотрудниками полиции в подвале детсада обнаружены 1 дрон, 1 трипод для дрона, 29 автоматов различных марок, 4 пистолета, 27 ружей, 416 гранат, 113 запалов, 113 взрывчатых веществ, 1 178 магазинов, 8 508 снарядов, 24 320 патронов различных калибров, 30 капсюлей, 3 оптических прицела, 10 приборов ночного видения, 50 средств связи, 57 противогазов, 4 бинокля и др. боеприпасы.

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Версия на английском языке ФотоDrone, 29 assault rifles, and 416 grenades found in basement of kindergarten in Khankandi
Версия на азербайджанском языке ФотоXankəndidə uşaq bağçasının zirzəmisindən dron, 29 avtomat və 416 qumbara aşkarlanıb

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