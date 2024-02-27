В Ханкенди в подвале детского сада обнаружен дрон, 29 автоматов и 416 гранат

В Ханкенди в подвале детского сада обнаружен дрон, 29 автоматов и 416 гранат

В Ханкенди в подвале детского сада обнаружен дрон, 29 автоматов и 416 гранат.

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В Ханкенди в подвале детского сада обнаружен дрон, 29 автоматов и 416 гранат. Об этом Report сообщили в МВД. В ходе мероприятий сотрудниками полиции в подвале детсада обнаружены 1 дрон, 1 трипод для дрона, 29 автоматов различных марок, 4 пистолета, 27 ружей, 416 гранат, 113 запалов, 113 взрывчатых веществ, 1 178 магазинов, 8 508 снарядов, 24 320 патронов различных калибров, 30 капсюлей, 3 оптических прицела, 10 приборов ночного видения, 50 средств связи, 57 противогазов, 4 бинокля и др. боеприпасы. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке Фото Drone, 29 assault rifles, and 416 grenades found in basement of kindergarten in Khankandi