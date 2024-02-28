В Ханкенди обнаружены оружие и боеприпасы

На территории города Ханкенди обнаружено большое количество оружия и боеприпасов.

На территории города Ханкенди обнаружено большое количество оружия и боеприпасов.

Об этом сообщили Report в МВД.

Согласно информации, 27 февраля на территории города Ханкенди сотрудники полиции обнаружили и изъяли три автомата разных марок, пулемет, пять ружей, 49 гранат, 236 магазинов для патронов, 12 255 патронов различного калибра и другие боеприпасы.

В Баку и различных регионах республики сотрудниками полиции также были изъяты автомат, граната, девять ружей разных марок, магазин для патронов, 6 патронов и др.