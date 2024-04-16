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В Ханкенди обнаружены большое количество оружия и боеприпасов

В Ханкенди обнаружены большое количество оружия и боеприпасов В Ханкенди за минувшие сутки обнаружены большое количество оружия и боеприпасов, в том числе пулемет и гранатомет.
Происшествия
16 апреля 2024 г. 10:24
В Ханкенди обнаружены большое количество оружия и боеприпасов

В Ханкенди за минувшие сутки обнаружены большое количество оружия и боеприпасов, в том числе пулемет и гранатомет.

Об этом Report сообщили в МВД.

В частности, 15 апреля на территории города обнаружены 27 автоматов различных марок, 1 пулемет, 1 пистолет-пулемет, 4 пистолета, 3 ружья, 14 гранат, 1 гранатомет, 5 запалов, 3 минные головки, 2 снаряда, 15 пулеметных лент, 74 магазина, 3 130 патронов различного калибра, 2 средства связи и другие боеприпасы.

Помимо этого, в столице и в отдельных районах республики граждане добровольно сдали сотрудникам полиции 1 автомат, 5 ружей и 28 патронов различных калибров.

Также правоохранители обнаружили и изъяли 3 ружья различных марок, хранившиеся без соответствующих разрешительных документов.

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Версия на английском языке 36 weapons, 15 grenades, and ammunition found in Khankandi
Версия на азербайджанском языке Xankəndidə 36 silah, 14 qumbara və sursat aşkarlanıb

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