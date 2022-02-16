В Гёйгёле юноша умер от ножевых ранений, прокуратура завела уголовное дело

Прокуратура Гёйгёльского района распространила информацию в связи с убийством 20-летнего юноши.

Прокуратура Гёйгёльского района распространила информацию в связи с убийством 20-летнего юноши.

Как сообщили Report в прокуратуре, 15 февраля, примерно в 22:00, в районную прокуратуру поступила информация об убийстве на территории Гёйгельского района Джавидана Мамедова 2002 г.р.

"В ходе расследования было установлено, что знакомый жертвы, Джалал Апиев 1999 г.р. умышленно убил Джавидана Мамедова, нанеся ему многочисленные ножевые ранения в ходе вспыхнувшего конфликта на почве личных отношений.

Прокуратура Гёйгельского района завела уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Джалал Апиев задержан в качестве подозреваемого и привлечен к расследованию.

Следствие по уголовному делу продолжается", - сообщили в прокуратуре.