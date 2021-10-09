О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Гёйчае задержаны медработники, продававшие поддельные COVID-паспорта

В Гёйчае задержаны медработники, продававшие поддельные COVID-паспорта В отдел полиции Гёйчайского района поступила информация о выдаче некоторым невакцинированным гражданам поддельных COVID-паспортов.
Происшествия
9 октября 2021 г. 12:57
В Гёйчае задержаны медработники, продававшие поддельные COVID-паспорта

В отдел полиции Гёйчайского района поступила информация о выдаче некоторым невакцинированным гражданам поддельных COVID-паспортов.

Как сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе операции, проведенной сотрудниками полиции, были задержаны подозреваемые в незаконной деятельности сотрудники Гёйчайской центральной районной больницы, жители города Х.Эйвазова, И.Мамедова и Л.Велиева.

В ходе проведенных расследований выяснилось, что они за 50, 100 манатов выдали некоторым обратившимся к ним гражданам поддельные документы о прохождении вакцинации.

По данному факту в отделе полиции Гёйчайского района проводится расследование.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Police detain medical workers for sale of fake COVID-19 certificates
Версия на азербайджанском языке Göyçayda saxta COVID-19 pasportu satan həkimlər saxlanılıb

Другие новости из категории

Семь человек погибли при взрыве на руднике в Зимбабве
Семь человек погибли при взрыве на руднике в Зимбабве
9 октября 2021 г. 13:45
Состоялся судебный процесс по уголовному делу экс-главврача госпиталя модульного типа МЧС
Состоялся судебный процесс по уголовному делу экс-главврача госпиталя модульного типа МЧС
9 октября 2021 г. 12:39
Умерла внучка Алимардан бека Топчубашова
Умерла внучка Алимардан бека Топчубашова
8 октября 2021 г. 22:54
Начался суд над Ата Абдуллаевым
Начался суд над Ата Абдуллаевым
8 октября 2021 г. 18:21
На суде по делу Эльдара Гасанова допрошены сотрудники посольства
На суде по делу Эльдара Гасанова допрошены сотрудники посольства
8 октября 2021 г. 18:07
В Шуше обнаружены боеприпасы
В Шуше обнаружены боеприпасы
8 октября 2021 г. 15:53
В Геранбое главный бухгалтер задержан по подозрению в убийстве директора
В Геранбое главный бухгалтер задержан по подозрению в убийстве директора
8 октября 2021 г. 15:17
Обвиняемого в финансировании терроризма охранника председателя ПНФА приговорили к 13 годам тюрьмы
Обвиняемого в финансировании терроризма охранника председателя ПНФА приговорили к 13 годам тюрьмы
8 октября 2021 г. 14:07
В Астаре конфликт между родственницами перерос с поножовщину со смертельным исходом
В Астаре конфликт между родственницами перерос с поножовщину со смертельным исходом
8 октября 2021 г. 13:25
Житель Абшерона обвиняется в убийстве жены
Житель Абшерона обвиняется в убийстве жены
8 октября 2021 г. 09:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi