В Гёйчае задержаны медработники, продававшие поддельные COVID-паспорта

В отдел полиции Гёйчайского района поступила информация о выдаче некоторым невакцинированным гражданам поддельных COVID-паспортов.

В отдел полиции Гёйчайского района поступила информация о выдаче некоторым невакцинированным гражданам поддельных COVID-паспортов.

Как сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе операции, проведенной сотрудниками полиции, были задержаны подозреваемые в незаконной деятельности сотрудники Гёйчайской центральной районной больницы, жители города Х.Эйвазова, И.Мамедова и Л.Велиева.

В ходе проведенных расследований выяснилось, что они за 50, 100 манатов выдали некоторым обратившимся к ним гражданам поддельные документы о прохождении вакцинации.

По данному факту в отделе полиции Гёйчайского района проводится расследование.