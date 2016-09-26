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    В Гяндже 30-летняя женщина пыталась совершить суицид

    Она приняла различные лекарства

    Гянджа. 26 сентября. REPORT.AZ/ В Гяндже 30-летняя женщина пыталась совершить суицид.

    Как сообщает западное бюро Report, жительница Гянджи Т.М. 1986 г.р. пыталась совершить суицид, приняв различные лекарства.

    Доставленной родственниками в Гянджинскую городскую больницу скорой неотложной медицинской помощи Т.М. была оказана помощь.

    Она помещена в отделение реанимации. Состояние Т.М. расценивается как средней тяжести.

    Причина, по которой женщина решилась на суицид, пока неизвестна.

    По факту ведется расследование. 

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