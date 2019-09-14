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В Гусаре пропали без вести 32-летняя женщина и ее малолетний ребенок - ФОТО

В ​Гусаре пропали без вести 32-летняя женщина и ее малолетний ребенок

В Гусаре пропала 32-летняя жительница Хачмазского района и ее малолетняя дочь. 

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, жительница села Зухулоба 32-летняя Рима Талыбова 25 августа нынешнего года вышла из дома вместе с малолетней дочерью, направившись к матери, проживающей в селе Ашагы Лягяр Гусарского района, и пропала без вести. 

Приметы женщины: рост 160 см, среднего телосложения, волосы каштановые, глаза карие. 

Те, кто располагают сведениями о женщине на фотографии, могут обратиться в Гусарское районное отделение полиции, позвонив по номерам: 023-385-22-22-22, 055-335-33-35, 070-850-65-28 или заявив на номер 102 МВД республики.

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