В Губе задержан мошенник, "продававший" земельные участки

Завершено предварительное следствие по уголовному делу жителя Губы Мамеда Мустафаева, обвиняемого в мошенничестве.

Как сообщает Report, уголовное дело направлено на рассмотрение в Губинский районный суд.

Время предварительного заседания по дело пока не обнародовано.

Отметим, что 48-летний житель села Зизик Мамед Мустафаев был задержан в январе нынешнего года по обвинению в мошенничестве. На допросе обвиняемый сознался в содеянном.

Как выяснилось в ходе следственных мероприятий, М.Мустафаев присвоил 30 000 манатов, пообещав продать одной жительнице земельный участок.

Правоохранительными органами было установлено, что он, войдя в доверие граждан, присвоил в различное время еще 33 000 манатов.

М.Мустафаеву предъявлено обвинение по статье 178.2.2 УК Азербайджана.