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В Губе задержан мошенник, "продававший" земельные участки

В Губе задержан мошенник, "продававший" земельные участки

Завершено предварительное следствие по уголовному делу жителя Губы Мамеда Мустафаева, обвиняемого в мошенничестве. 

Как сообщает Report, уголовное дело направлено на рассмотрение в Губинский районный суд.

Время предварительного заседания по дело пока не обнародовано. 

Отметим, что 48-летний житель села Зизик Мамед Мустафаев был задержан в январе нынешнего года по обвинению в мошенничестве. На допросе обвиняемый сознался в содеянном. 

Как выяснилось в ходе следственных мероприятий, М.Мустафаев присвоил 30 000 манатов, пообещав продать одной жительнице земельный участок. 

Правоохранительными органами было установлено, что он, войдя в доверие граждан, присвоил в различное время еще 33 000 манатов.

М.Мустафаеву предъявлено обвинение по статье 178.2.2 УК Азербайджана.

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