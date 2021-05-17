О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Губе столкнулись автомобили, есть пострадавшие

В Губе столкнулись автомобили, есть пострадавшие Пострадавшие были госпитализированы в Губинский лечебно-диагностический центр
Происшествия
17 мая 2021 г. 09:38
В Губе столкнулись автомобили, есть пострадавшие

В Губе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали три человека.

Как передает северное бюро Report, инцидент произошел ночью на проспекте Гейдара Алиева в Губе.

В результате столкновения автомобилей марок Hyundai и "ВАЗ-2107" серьезно пострадали 42-летний Губатов Вугар Гадир оглу, 22-летний Сулейманов Хазрат Тарлан оглу и еще один человек, личность которого пока не установлена.

Пострадавшие были госпитализированы в Губинский лечебно-диагностический центр. Состояние В.Губатова оценивается как тяжелое, остальных – среднетяжелое.

По факту ведется расследование.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Qubada avtomobillər toqquşub, xəsarət alanlar var

Другие новости из категории

На Каспии произошло землетрясение
На Каспии произошло землетрясение
17 мая 2021 г. 07:49
Подвергшаяся нападению на Абшероне женщина находится в тяжелом состоянии
Подвергшаяся нападению на Абшероне женщина находится в тяжелом состоянии
17 мая 2021 г. 06:47
В Баку молодой человек нанес себе ножевые ранения
В Баку молодой человек нанес себе ножевые ранения
17 мая 2021 г. 04:37
Житель Баку впал в кому после попытки суицида
Житель Баку впал в кому после попытки суицида
17 мая 2021 г. 03:31
В Баку автомобиль насмерть сбил женщину
В Баку автомобиль насмерть сбил женщину
17 мая 2021 г. 00:41
В Баку подростка ударило током, он находится в тяжелом состоянии
В Баку подростка ударило током, он находится в тяжелом состоянии
17 мая 2021 г. 00:18
В Гяндже машина скорой помощи попала в аварию, есть пострадавший
В Гяндже машина скорой помощи попала в аварию, есть пострадавший
16 мая 2021 г. 22:08
Стали известны некоторые подробности убийства женщины в Агстафе – ОБНОВЛЕНО
ФотоСтали известны некоторые подробности убийства женщины в Агстафе – ОБНОВЛЕНО
16 мая 2021 г. 21:58
Цепная авария в Лянкяране - шестеро раненых
ФотоЦепная авария в Лянкяране - шестеро раненых
16 мая 2021 г. 20:44
В Азербайджане 26 женщин привлечены к уголовной ответственности за наркотики
В Азербайджане 26 женщин привлечены к уголовной ответственности за наркотики
16 мая 2021 г. 17:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi