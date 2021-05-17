В Губе столкнулись автомобили, есть пострадавшие

Пострадавшие были госпитализированы в Губинский лечебно-диагностический центр

В Губе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали три человека.

Как передает северное бюро Report, инцидент произошел ночью на проспекте Гейдара Алиева в Губе.

В результате столкновения автомобилей марок Hyundai и "ВАЗ-2107" серьезно пострадали 42-летний Губатов Вугар Гадир оглу, 22-летний Сулейманов Хазрат Тарлан оглу и еще один человек, личность которого пока не установлена.

Пострадавшие были госпитализированы в Губинский лечебно-диагностический центр. Состояние В.Губатова оценивается как тяжелое, остальных – среднетяжелое.

По факту ведется расследование.