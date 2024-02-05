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В Губе произошло ДТП, пять человек пострадали

В Губе произошло ДТП, пять человек пострадали В Губе произошло ДТП, есть пострадавшие.
Происшествия
5 февраля 2024 г. 11:06
В Губе произошло ДТП, пять человек пострадали

В Губе произошло ДТП, есть пострадавшие.

Как сообщает северное бюро Report, ДТП произошло на территории села Худжбала Губинского района.

В результате столкновения легковых автомобилей марок ВАЗ-2109 и Opel Зульфугаров Эльзамин Сейфулла оглу (1979 г.р.), Балаев Нурлан Джаваншир оглу (1989 г.р.), Алиханов Эльнур Арастун оглу (1985 г.р.), Алиев Назиф Нариман оглу (1954 г.р.) и Сулейманов Гахир Асаф оглу (1980 г.р.) получили травмы различной степени тяжести.

Пострадавшие доставлены в Гусарскую центральную районную больницу, их состояние оценивается как тяжелое.

По факту проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQubada ağır yol qəzası olub, 5 nəfər xəsarət alıb - ADLAR

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