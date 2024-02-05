В Губе произошло ДТП, пять человек пострадали

В Губе произошло ДТП, есть пострадавшие.
Как сообщает северное бюро Report, ДТП произошло на территории села Худжбала Губинского района.
В результате столкновения легковых автомобилей марок ВАЗ-2109 и Opel Зульфугаров Эльзамин Сейфулла оглу (1979 г.р.), Балаев Нурлан Джаваншир оглу (1989 г.р.), Алиханов Эльнур Арастун оглу (1985 г.р.), Алиев Назиф Нариман оглу (1954 г.р.) и Сулейманов Гахир Асаф оглу (1980 г.р.) получили травмы различной степени тяжести.
Пострадавшие доставлены в Гусарскую центральную районную больницу, их состояние оценивается как тяжелое.
По факту проводится расследование.