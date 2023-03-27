В Губе обнаружена подпольная угольная скважина

В Губе обнаружена подпольная угольная скважина.

В Губе обнаружена подпольная угольная скважина.

Об этом Report сообщили в Губинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел.

Как стало известно, сотрудники Губинского районного отдела полиции обнаружили незаконно эксплуатируемую угольную скважину во время очередных контрольных мероприятий по предотвращению незаконной добычи угля в районе.

Было установлено, что незаконной добычей занимается житель района Эльсевер Гаибов.

По факту был составлен протокол, в отношении виновного лица приняты правовые меры, деятельность объекта приостановлена.