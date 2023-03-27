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В Губе обнаружена подпольная угольная скважина

В Губе обнаружена подпольная угольная скважина В Губе обнаружена подпольная угольная скважина.
Происшествия
27 марта 2023 г. 09:21
В Губе обнаружена подпольная угольная скважина

В Губе обнаружена подпольная угольная скважина.

Об этом Report сообщили в Губинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел.

Как стало известно, сотрудники Губинского районного отдела полиции обнаружили незаконно эксплуатируемую угольную скважину во время очередных контрольных мероприятий по предотвращению незаконной добычи угля в районе.

Было установлено, что незаконной добычей занимается житель района Эльсевер Гаибов.

По факту был составлен протокол, в отношении виновного лица приняты правовые меры, деятельность объекта приостановлена.

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