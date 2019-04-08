В Губе люди в масках избили хозяина дома, украв 13 600 манатов

В Губе задержаны бывшие заключенные, которые обокрали дом, до этого избив хозяина.

Как сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел, в Call-цент "102" министерства внутренних дел поступило обращение о том, что 1 апреля около часа ночи в один из домов в селе Нугеди-1 Губинского района проникли четверо людей в масках. Заклеив рот хозяина дома скотчем и связав его, грабители избили мужчину, украв из дома 13 600 манатов и мобильный телефон. Сотрудники отделения полиции Губинского района незамедлительно приступили к розыскным мероприятиям.

По факту было возбуждено уголовное дело по ст. 181 (разбой) УК АР.

В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудников Главного управления уголовного розыска, Главного управления информационных коммуникаций, службы "Безопасный город" и отделения полиции Губинского района были задержаны подозреваемые в совершении разбоя жители Сумгайыта, ранее судимые Х.Хатамов и З.Исмалов. Установлена личность еще 3 человек.

Следственные и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.