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    В грузинских тюрьмах содержатся 92 гражданина Азербайджана

    Тбилиси. 12 октября. REPORT.AZ/ В грузинских тюрьмах содержатся 92 гражданина Азербайджана. 

    Как сообщает местное бюро Report, об этом говорится в отчете министерства юстиции Грузии по августу текущего года. 

    Из них 18 человек - обвиняемые, а 74 - осужденные. 

    16 из обвиняемых лиц составляют мужчины, 2 - женщины, статистика осужденных составляет 67 и 7 человек соответственно. 

    16,1% содержащихся в грузинских тюрьмах иностранцев являются гражданами Азербайджана. 

    В местах заключения в соседней стране в целом отбывают наказание 572 гражданина из 45-ти стран. Первое место среди них занимают граждане Турции (132 человека).

    В грузинских тюрьмах содержатся 66 граждан России, 96 - Ирана, 29- Армении. 

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