Тбилиси. 12 октября. REPORT.AZ/ В грузинских тюрьмах содержатся 92 гражданина Азербайджана.

Как сообщает местное бюро Report, об этом говорится в отчете министерства юстиции Грузии по августу текущего года.

Из них 18 человек - обвиняемые, а 74 - осужденные.

16 из обвиняемых лиц составляют мужчины, 2 - женщины, статистика осужденных составляет 67 и 7 человек соответственно.

16,1% содержащихся в грузинских тюрьмах иностранцев являются гражданами Азербайджана.

В местах заключения в соседней стране в целом отбывают наказание 572 гражданина из 45-ти стран. Первое место среди них занимают граждане Турции (132 человека).

В грузинских тюрьмах содержатся 66 граждан России, 96 - Ирана, 29- Армении.