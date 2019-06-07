​В Грузии зверски убиты супруги-азербайджанцы

Вчера вечером в Гардабанском районе Грузии, где компактно проживают азербайджанцы, была убита семейная пара.

Как сообщает грузинское бюро Report, мужа и жену убили с особой жестокостью ударами тупым предметом.

Родственники с трудом опознали супругов, лица которых были обезображены до неузнаваемости.

Сообщается, что супруги имели малый бизнес в Гардабани. Их сын проживает в России.

Убийца или убийцы ничего не украли из дома убитой пары. Родственники утверждают, что причиной убийства стала месть, потому что на стене дома были написаны слова "Приезжай скорее, разберемся с тобой!".

МВД Грузии проводит расследование по факту.