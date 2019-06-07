​В Грузии зверски убиты супруги-азербайджанцы

Вчера вечером в Гардабанском районе Грузии, где компактно проживают азербайджанцы, была убита семейная пара.
Как сообщает грузинское бюро Report, мужа и жену убили с особой жестокостью ударами тупым предметом.
Родственники с трудом опознали супругов, лица которых были обезображены до неузнаваемости.
Сообщается, что супруги имели малый бизнес в Гардабани. Их сын проживает в России.
Убийца или убийцы ничего не украли из дома убитой пары. Родственники утверждают, что причиной убийства стала месть, потому что на стене дома были написаны слова "Приезжай скорее, разберемся с тобой!".
МВД Грузии проводит расследование по факту.
Cəmilə BabayevaАвтор новости