В Гейгеле автомобиль столкнулся с грузовиком и микроавтобусом - ФОТО

В Гейгельском районе произошло цепное дорожно-транспортное происшествие.

Как передает западное бюро Report, случай был зафиксирован на участке автомагистрали Баку-Газах, проходящем через территорию села Гушгара Гейгейльского района.

Автомобиль марки Mercedes-Benz врезался сначала в грузовик марки "Газель", а затем и микроавтобус. От силы удара "Газель" сошел с дороги и перевернулся.

В результате инцидента никто серьезно не пострадал, но автомобилям был нанесен ущерб.

По факту ведется расследование.