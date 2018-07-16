В Геранбое пропала без вести 23-летняя мать четырех детей

Геранбой. 16 июля. REPORT.AZ/ В Геранбойском районе пропала без вести 23-летняя женщина.

Как сообщает западное бюро Report, Эльвира Имран гызы Азизова 1995 г.р. 5 дней назад днем вышла из своего дома в селе Татарлы, ушла в неизвестном направлении и больше не вернулась.

По словам бабушки Э.Азизовой Савад Мамедовой, ее внучка, мать четверых детей, не имеет образования и выросла на ее попечении.

Бабшука добавила, что в семье Э.Азизовой проблем не было: "Мы поинтересовались у всех родных и знакомых, ее никто не видел. Ее дети 4 и 5 лет, также 8-месячные близнецы ждут мать. Они даже нормально не едят после того, как ушла мать. Я прошу у увидевших мою внучку нам помочь".

Увидевших Э.Азизову просят позвонить по номерам 055-990-12-79, 050-965-05-65, 050-364-18-69, 070-745-42-91, 051-501-51-61, 022-24-46-2-47, 022-24-46-3-20.