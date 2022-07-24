В Геранбое перевернулся микроавтобус, 24 человека пострадали

В Геранбойском районе перевернулся микроавтобус с рабочими.

Количество пострадавших в ДТП с участием микроавтобуса в Геранбое возросло до 24.

Как сообщает западное бюро Report, состояние 15 пострадавших оценивается как удовлетворительное и средней тяжести, состояние еще 9 человек - нормальное.

Во время аварии пострадали С. Ахмедов, 2005 года рождения, М. Гасанли, 2004 года рождения, А. Байрамова, 2009 года рождения, Г. Набиева, 1963 года рождения, С.Тагиева, 2002 года рождения, И. Тагиева, 1978 года рождения, Г. Гаджиева, 1983 года рождения, Т. Аллахвердиев, 1987 года рождения, Р. Махмудова, 1971 года рождения, Н. Мурадова, 1966 года рождения, Г. Зейналова, 1986 года рождения, Г. Бахышова, 1974 года рождения, З. Махмудова, 1975 года рождения, В. Гараева, 1976 года рождения, А. Зейналова, 1973 года рождения, И. Шукюрова, 1967 года рождения, М. Бахышова, 1998 года рождения, И. Нуруев, 1970 года рождения, Г. Гулиева, 1987 года рождения, Э. Тагиев, 1991 года рождения, С. Гасанзаде и Э. Гараева, 2001 года рождения.

Отметим, что некоторые пострадавшие получили ожоги из-за горячей воды. Из них состояние Гараевой оценивается как тяжелое, она помещена в отделение реанимации.

По факту проводится расследование.

8:27

В Геранбойском районе перевернулся микроавтобус с рабочими.

Как сообщает западное бюро Report , инцидент произошел в селе Гарамусалы.

Водитель микроавтобуса "Мерседес" потерял управление, в результате чего автомобиль перевернулся. Находящиеся в машине около 15 пассажиров получили травмы различной степени тяжести.

Пострадавшие доставлены в больницу.

По факту начато расследование.