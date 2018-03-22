В Гёйгёле задержана банда воров - ФОТО

Гёйгёль. 22 марта. REPORT.AZ/ В Гёйгёльском районе обезврежена банда воров.

Как сообщили западному бюро Report в Гянджинской региональной группе пресс-службы МВД, задержаны члены банды, укравшие автомобиль ВАЗ-2121, принадлежащий жителю села Кошку Мамедову Гисмету Ахад оглы, 55 голов мелкого рогатого скота с принадлежащей гражданину фермы на территории Ени Гылыджа, а также укравшие двух телят общей стоимостью 600 манатов в селе Гаджимелик.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Отдела полиции Гёйгёльского района, задержаны Джафаров Малик и Оруджлу Гусейн, участвовавшие во всех трех кражах. Во время следствия было выявлено, что Байрамалиев Рафиг помогал этим лицам сбыть украденный скот.

По фактам возбуждено уголовное дело, ведется расследование.