В Гёйгёле задержана банда воров - ФОТО

Гёйгёль. 22 марта. REPORT.AZ/ В Гёйгёльском районе обезврежена банда воров.
Как сообщили западному бюро Report в Гянджинской региональной группе пресс-службы МВД, задержаны члены банды, укравшие автомобиль ВАЗ-2121, принадлежащий жителю села Кошку Мамедову Гисмету Ахад оглы, 55 голов мелкого рогатого скота с принадлежащей гражданину фермы на территории Ени Гылыджа, а также укравшие двух телят общей стоимостью 600 манатов в селе Гаджимелик.
В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Отдела полиции Гёйгёльского района, задержаны Джафаров Малик и Оруджлу Гусейн, участвовавшие во всех трех кражах. Во время следствия было выявлено, что Байрамалиев Рафиг помогал этим лицам сбыть украденный скот.
По фактам возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
News DepartmentАвтор новости
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