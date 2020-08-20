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Report Georgia

В Газахе обнаружены граната и боеприпасы

В Газахе обнаружены граната и боеприпасы Из службы "102" Министерства внутренних дел (МВД) в Национальное Агентство по разминированию территорий (ANAMA) поступила информация об обнаружении артиллерийского снаряда на территории села Кемерли Газахского района.
Происшествия
20 августа 2020 г. 23:35
В Газахе обнаружены граната и боеприпасы

Из службы "102" Министерства внутренних дел (МВД) в Национальное Агентство по разминированию территорий (ANAMA) поступила информация об обнаружении артиллерийского снаряда на территории села Кемерли Газахского района.

Как сообщили Report в ANAMA, на основе полученных данных на место происшествия прибыли специальная мобильно-оперативная группа и сотрудники отдела полиции Газахского района, которые провели совместный осмотр.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий специалистами агентства была обнаружена ручная граната F-1, взрывное устройство UZRQM и 52 единиц 7,62-мм патронов. Для обезвреживания, боеприпасы были перемещены в центр по уничтожению агентства.

Вокруг обнаруженных снарядов была поверхностно обследована территория в 60 кв.м. Других опасных предметов и устройств не зафиксировано.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQazaxda əl qumbarası, UZRQM parladıcısı və patronlar tapıldı

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