В Гахском районе в ДТП погибла пассажирка автомобиля

В Гахском районе Азербайджана произошло ДТП, в результате которого умер один человек.

В Гахском районе Азербайджана произошло ДТП, в результате которого умер один человек.

Об этом в Report сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана.

На территории села Гум Гахского района столкнулись автомобили марок Mercedes, за рулем которого находился Мухаммед Халилов, и Ford, которым управлял Тебриз Мамедов. В результате аварии от полученных травм погибла пассажирка Mercedes Дилафет Халилова. Ее сестра Ирада Алиева получила травмы различной степени тяжести.

По факту проводится расследование.