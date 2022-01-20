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В Гахском районе в ДТП погибла пассажирка автомобиля

В Гахском районе в ДТП погибла пассажирка автомобиля В Гахском районе Азербайджана произошло ДТП, в результате которого умер один человек.
Происшествия
20 января 2022 г. 15:37
В Гахском районе в ДТП погибла пассажирка автомобиля

В Гахском районе Азербайджана произошло ДТП, в результате которого умер один человек.

Об этом в Report сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана.

На территории села Гум Гахского района столкнулись автомобили марок Mercedes, за рулем которого находился Мухаммед Халилов, и Ford, которым управлял Тебриз Мамедов. В результате аварии от полученных травм погибла пассажирка Mercedes Дилафет Халилова. Ее сестра Ирада Алиева получила травмы различной степени тяжести.

По факту проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке Qaxda avtomobillər toqquşub, ölən var

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