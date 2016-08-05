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    В Гахе произошла авария со смертельным исходом

    Водитель потерял управление, и автомобиль перевернулся

    Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ В Гахском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

    Как сообщает Report со ссылкой на министерство внутренних дел Азербайджана, авария была зарегистрирована 4 августа на территории села Лякит. Житель Гахского района Махмуд Махмудов на автомобиле марки "ВАЗ-2106" потерял управление, в результате чего автомобиль перевернулся. 

    Водитель М.Махмудов скончался на месте.

    По факту ведется расследование в Гахском районном отделении полиции.

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