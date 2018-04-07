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    В Гаджигабуле в доме задержанного за кражу бывшего заключенного найдено оружие

    По факту возбуждено уголовное дело

    Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Обратившаяся в Гаджигабульское районное отделение полиции жительница поселка Навахы З.Ахмедова заявила о похищении со двора ее дома в период с 25 марта по 5 апреля сварочного аппарата, 90 м электрического кабеля и стройматериалов. 

    Как сообщили Report в пресс-службе МВД, по факту были проведены безотлагательные оперативно-розыскные мероприятия, подозреваемый в совершении кражи был задержан. 

    Им оказался житель поселка, ранее судимый Вугар Зейналов. В ходе обыска в доме задержанного был найден и изъят пистолет марки "Наган". 

    По факту возбуждено уголовное дело.

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