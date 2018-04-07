В Гаджигабуле в доме задержанного за кражу бывшего заключенного найдено оружие

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Обратившаяся в Гаджигабульское районное отделение полиции жительница поселка Навахы З.Ахмедова заявила о похищении со двора ее дома в период с 25 марта по 5 апреля сварочного аппарата, 90 м электрического кабеля и стройматериалов.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, по факту были проведены безотлагательные оперативно-розыскные мероприятия, подозреваемый в совершении кражи был задержан.

Им оказался житель поселка, ранее судимый Вугар Зейналов. В ходе обыска в доме задержанного был найден и изъят пистолет марки "Наган".

По факту возбуждено уголовное дело.