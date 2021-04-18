В Гаджигабуле столкнулись два автомобиля, есть пострадавший

В Гаджигабульском районе произошло дорожно-транспортное происшествие

В Гаджигабульском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает верхне-ширванское бюро Report, инцидент зафиксирован на трассе Баку-Газах, проходящей через село Падар-Чёль.

Так, автомобиль "Mercedes" двигавшись в направлении Гянджи, врезался в транспортное средство той же марки.

В результате аварии пострадал житель Евлахского района, 24-летний Арзуман Муса оглы Юнусов.

Раненый с различными телесными травмами доставлен в центральную больницу Кюрдамирского района.

По факту ведется расследование.