В Гаджигабуле столкнулись два автомобиля, есть пострадавший

В Гаджигабульском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает верхне-ширванское бюро Report, инцидент зафиксирован на трассе Баку-Газах, проходящей через село Падар-Чёль.
Так, автомобиль "Mercedes" двигавшись в направлении Гянджи, врезался в транспортное средство той же марки.
В результате аварии пострадал житель Евлахского района, 24-летний Арзуман Муса оглы Юнусов.
Раненый с различными телесными травмами доставлен в центральную больницу Кюрдамирского района.
По факту ведется расследование.