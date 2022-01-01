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В результате цепной аварии в Гаджигабуле погиб 1 человек, 13 пострадавших

В результате цепной аварии в Гаджигабуле погиб 1 человек, 13 пострадавших В Гаджигабульском районе произошла цепная авария с участием 20 автомобилей, есть погибший и раненые.
Происшествия
1 января 2022 г. 12:40
В результате цепной аварии в Гаджигабуле погиб 1 человек, 13 пострадавших

В результате цепной аварии в Гаджигабульском районе погиб 1 человек, 13 получили ранения.

Как сообщает Аранское бюро Report, в результате аварии погиб житель Сабирабадского района Алекберов Джалил Алекбер оглы, 1970 года рождения.

В настоящее время известны имена 7 пострадавших, личности 6 человек уточняются.

11:41

В Гаджигабульском районе произошла цепная авария с участием 20 автомобилей, есть погибший и пострадавшие.

По информации Аранского бюро Report, инцидент произошел на мосту на магистральной дороге Алят-Астара между городом Ширван и Гаджигабульским районом.

По предварительным данным, во время аварии столкнулись 20 автомобилей. В результате погиб 1 человек, еще 4 пострадали. Раненые были госпитализированы в Центральную больницу города Ширван.

По факту проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHacıqabulda zəncirvari qəzada 1 nəfər ölüb, 13 nəfər xəsarət alıb
Версия на английском языке Chain reaction car accident involving 20 vehicles in Hajigabul kills one, injuring four

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