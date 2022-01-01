В результате цепной аварии в Гаджигабуле погиб 1 человек, 13 пострадавших

В Гаджигабульском районе произошла цепная авария с участием 20 автомобилей, есть погибший и раненые.

В результате цепной аварии в Гаджигабульском районе погиб 1 человек, 13 получили ранения.

Как сообщает Аранское бюро Report, в результате аварии погиб житель Сабирабадского района Алекберов Джалил Алекбер оглы, 1970 года рождения.

В настоящее время известны имена 7 пострадавших, личности 6 человек уточняются.

11:41

В Гаджигабульском районе произошла цепная авария с участием 20 автомобилей, есть погибший и пострадавшие.

По информации Аранского бюро Report, инцидент произошел на мосту на магистральной дороге Алят-Астара между городом Ширван и Гаджигабульским районом.

По предварительным данным, во время аварии столкнулись 20 автомобилей. В результате погиб 1 человек, еще 4 пострадали. Раненые были госпитализированы в Центральную больницу города Ширван.

По факту проводится расследование.