В Габале считавшийся пропавшим без вести был убит женой и братом

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Стало известно, что пропавший без вести в Габале был убит.

Как сообщает Report, информация об этом размещена на сайте МВД.

Согласно информации, в связи с пропажей без вести жителя села Тиканлы Габалинского района Дурсуна Рафиева были проведены следственные и оперативно-розыскные мероприятия. Было установлено, что 25 марта между Дурсуном Рафиевым и его супругой Вусалей Мамедшарифовой произошел конфликт. В ходе словесной перепалки В.Мамедшарифова и брат Д.Рафиева - Вусал забили его камнем до смерти, нанеся удары по голове. Тело убитого они сбросили в канализацию. Труп Д.Рафиева был извлечен сотрудниками правоохранительных органов.

В.Мамедшарифова и В.Рафиев были задержаны сотрудниками полиции. По факту ведется расследование.