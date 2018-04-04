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    В Габале считавшийся пропавшим без вести был убит женой и братом

    Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Стало известно, что пропавший без вести в Габале был убит.  

    Как сообщает Report, информация об этом размещена на сайте МВД. 

    Согласно информации, в связи с пропажей без вести жителя села Тиканлы Габалинского района Дурсуна Рафиева были проведены следственные и оперативно-розыскные мероприятия. Было установлено, что 25 марта между Дурсуном Рафиевым и его супругой Вусалей Мамедшарифовой произошел конфликт. В ходе словесной перепалки В.Мамедшарифова и брат Д.Рафиева - Вусал забили его камнем до смерти, нанеся удары по голове. Тело убитого они сбросили в канализацию. Труп Д.Рафиева был извлечен сотрудниками правоохранительных органов.
    В.Мамедшарифова и В.Рафиев были задержаны сотрудниками полиции. По факту ведется расследование.

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