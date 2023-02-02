О нас

В Габале проходят специальные учения для спасателей МЧС

В Габале проходят специальные учения для спасателей МЧС В рамках сотрудничества министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана и Федерального министерства внутренних дел Австрии в горнолыжном центре Туфандаг Габалинского района начались специальные тренинги.
Происшествия
2 февраля 2023 г. 14:19
В Габале проходят специальные учения для спасателей МЧС

В рамках сотрудничества министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана и Федерального министерства внутренних дел Австрии в горнолыжном центре Туфандаг Габалинского района начались специальные тренинги.

Как сообщает северо-западное бюро Report, с 29 января по 4 февраля проводятся тренинги по катанию на лыжах и поисково-спасательным работам в снежных лавинах.

Тренинги были организованы с целью повышения знаний и навыков спасателей МЧС по оцениванию ситуации, возникшей в сложных рельефных и климатических условиях, а также во время схода лавин, поисково-спасательных операций, эвакуации пострадавших и оказанию первой помощи, а также укрепления профессиональных навыков по использованию современной техники и оборудования, изучения международного опыта в этом направлении.

В мероприятии задействованы личный состав и техника соответствующих учреждений МЧС, специально обученные собаки.

После обучения спасателям МЧС будут вручены соответствующие сертификаты министерства внутренних дел Австрии.

Отметим, что данное мероприятие является шестым по счету тренингом, проводимым в рамках сотрудничества двух министерств.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоQəbələdə FHN-in xilasediciləri üçün xüsusi təlimlər keçirilir

Другие новости из категории

Омбудсмен Азербайджана встретилась с Бахтияром Гаджиевым
Омбудсмен Азербайджана встретилась с Бахтияром Гаджиевым
2 февраля 2023 г. 12:55
Генпрокуратура опровергла информацию об аресте экс-прокурора Нахчывана
Генпрокуратура опровергла информацию об аресте экс-прокурора Нахчывана
2 февраля 2023 г. 12:14
В Гахе автомобиль врезался в дерево, есть погибший
В Гахе автомобиль врезался в дерево, есть погибший
2 февраля 2023 г. 10:41
В январе на освобожденных территориях Азербайджана обнаружено еще 218 мин
В январе на освобожденных территориях Азербайджана обнаружено еще 218 мин
2 февраля 2023 г. 10:06
В Баку мать и дочь получили ножевые ранения, девочка скончалась
В Баку мать и дочь получили ножевые ранения, девочка скончалась
2 февраля 2023 г. 09:53
В Баку молодая девушка пропала без вести
В Баку молодая девушка пропала без вести
2 февраля 2023 г. 09:13
В Баку произошел взрыв в многоэтажном здании, есть пострадавший
В Баку произошел взрыв в многоэтажном здании, есть пострадавший
2 февраля 2023 г. 08:42
В Баку 19-летний парень пострадал в ДТП
В Баку 19-летний парень пострадал в ДТП
2 февраля 2023 г. 07:43
В Баку товарный поезд насмерть сбил 42-летнего мужчину
В Баку товарный поезд насмерть сбил 42-летнего мужчину
1 февраля 2023 г. 21:19
Начался суд над азербайджанским олимпийским чемпионом
Начался суд над азербайджанским олимпийским чемпионом
1 февраля 2023 г. 19:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi