В Габале проходят специальные учения для спасателей МЧС

В рамках сотрудничества министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана и Федерального министерства внутренних дел Австрии в горнолыжном центре Туфандаг Габалинского района начались специальные тренинги.

В рамках сотрудничества министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана и Федерального министерства внутренних дел Австрии в горнолыжном центре Туфандаг Габалинского района начались специальные тренинги.

Как сообщает северо-западное бюро Report, с 29 января по 4 февраля проводятся тренинги по катанию на лыжах и поисково-спасательным работам в снежных лавинах.

Тренинги были организованы с целью повышения знаний и навыков спасателей МЧС по оцениванию ситуации, возникшей в сложных рельефных и климатических условиях, а также во время схода лавин, поисково-спасательных операций, эвакуации пострадавших и оказанию первой помощи, а также укрепления профессиональных навыков по использованию современной техники и оборудования, изучения международного опыта в этом направлении.

В мероприятии задействованы личный состав и техника соответствующих учреждений МЧС, специально обученные собаки.

После обучения спасателям МЧС будут вручены соответствующие сертификаты министерства внутренних дел Австрии.

Отметим, что данное мероприятие является шестым по счету тренингом, проводимым в рамках сотрудничества двух министерств.