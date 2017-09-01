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    В Габале на территории горного села начался пожар, к тушению пожара будут привлечены вертолеты

    Пожар охватил территорию в 1.5 га

    Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ На территории горного села Абрых Габалинского района начался пожар. 

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям, пожар охватил территорию в 1.5 га. 

    На данный момент сотрудники министерства, предприятий по охране и восстановлению лесов окрестных районов совместно со Службой пожарной охраны пытаются локализовать пламя. Горная местность, жара и ветер затрудняют процесс тушения пожара. 

    В ближайшие минуты к работам по локализации пожара будут привлечены вертолеты. 

    Как сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям, на место пожара прибыли живая сила Государственной противопожарной службы, войска гражданской обороны и северо-западного регионального центра и приступили к работам по тушению пожара. 

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