В Физули задержали желающих проникнуть на освобожденные территории

В отношении них составлен протокол

17 мая около 17:00 при попытке незаконно проехать на освобожденные от оккупации территории сотрудниками районного отдела полиции на территории села Алыханлы Физулинского района был задержан водитель автомобиля марки "Тойота".

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.

Водитель автомобиля, житель Сумгайыта Э.Гасымов и пять пассажиров были доставлены в Физулинский РОП.

В отношении них составлен протокол по соответствующей статье Кодекса об административных проступках, приняты меры административного взыскания.