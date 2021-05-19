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В Физули задержали желающих проникнуть на освобожденные территории

В Физули задержали желающих проникнуть на освобожденные территории В отношении них составлен протокол
Происшествия
19 мая 2021 г. 12:23
В Физули задержали желающих проникнуть на освобожденные территории
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17 мая около 17:00 при попытке незаконно проехать на освобожденные от оккупации территории сотрудниками районного отдела полиции на территории села Алыханлы Физулинского района был задержан водитель автомобиля марки "Тойота".

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.

Водитель автомобиля, житель Сумгайыта Э.Гасымов и пять пассажиров были доставлены в Физулинский РОП.
В отношении них составлен протокол по соответствующей статье Кодекса об административных проступках, приняты меры административного взыскания.

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