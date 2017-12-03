В Джалилабаде лесорубы нанесли тяжелые увечия сотруднику лесной охраны

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Сотруднику лесной охраны угодия №4 Джалилабадского лесничества Предприятия по охране и восстановлению леса Афган Абыев был избит группой лиц, занимающихся незаконной вырубкой леса. Ему нанесены тяжелые телесные повреждения.

Как сообщили Report из министерство экологии и природных ресурсов, лесной охранник Афган Абыев обнаружил несколько человек, занимающихся незаконной вырубкой деревьев на вверенном ему участке. Он объяснил им об ответственности, которую они будут нести из-за незаконной деятельности. Несмотря на призывы лесного охранника поступить в соответствие с законом, правонарушители стали сначала его оскорблять, а потом применили по отношению к нему насилие, нанеся тяжелые телесные повреждения.

А.Абыев доставлен в больницу. После осмотра стало ясно, что у него треснуло ребро, на теле в нескольких местах имеются ушибы. В настоящий момент он проходит лечения под присмотром врача.

Районное отделение полиции было информировано о факте. Выяснилось, что злоумышленниками, нанесшими тяжелые повреждения находящемуся при исполнении своих обязанностей лесному охраннику, оказались жители села Мусалы Мурадов Джавид Исфяндияр оглу, Шяму Явер оглу Мурадов и Гасанов Шамран Абасали оглу.

Отметим, что неоднократно по отношению к работникам министерства происходили подобные случаи. Во время охраны леса лесные охранники сталкивались с физическим давлением и серьезным сопротивлением отдельных лиц.