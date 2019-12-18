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В ДТП в Армении пострадали четверо человек

В ДТП в Армении пострадали четверо человек

В Армении произошло ДТП.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, ДТП произошло в Арагацотнской области.

26-летний житель Ширакской области Саркис Н. за рулем автомобиля Volkswagen Touareg на 81-ом километре автодороги Маргара-Ванадзор-Ташир при пока еще не выясненных обстоятельствах выехал с проезжей части и, перевернувшись несколько раз, оказался в поле.

В результате ДТП пассажиры - 20-летний Арам Ч., 23-летний Ованнес Э., 21-летний Артур А. и сам водитель получили различные ранения.

Сообщается, что Артур А. является военнослужащим срочной службы.

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