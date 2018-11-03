В Cиязани перевернулся грузовик, 20 тонн хурмы рассыпалось на дорогу

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Сиязань. 3 ноября. REPORT.AZ/ На трассе Баку-Губа-Российская граница произошло ДТП.

Как сообщает северное бюро Report, грузовой отсек автомобиля, за рулем которого находился Руфат Шабанов, внезапно опрокинуло, когда он двигался в направлении Губинского района. В результате на дорогу рассыпалось 20 тонн хурмы. Владелец товара и водитель получил травмы. Грузовику нанесен серьезный ущерб.

Отметим, что товар отвозился на рынок соседней России.

По факту ведется расследование.