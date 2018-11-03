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    В Cиязани перевернулся грузовик, 20 тонн хурмы рассыпалось на дорогу

    © Report

    Сиязань. 3 ноября. REPORT.AZ/ На трассе Баку-Губа-Российская граница произошло ДТП.

    Как сообщает северное бюро Report, грузовой отсек автомобиля, за рулем которого находился Руфат Шабанов,  внезапно опрокинуло,  когда он двигался в направлении Губинского района. В результате на дорогу рассыпалось 20 тонн хурмы. Владелец товара и водитель получил травмы. Грузовику нанесен серьезный ущерб.

    Отметим, что товар отвозился на рынок соседней России.

    По факту ведется расследование.

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