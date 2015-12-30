​В частном доме в Сальянах произошел пожар, погиб один человек - ФОТО

Баку. 30 декабря. REPORT. AZ/ В результате пожара, произошедшего в частном доме в Сальянах, погиб один человек, еще один получил ожоги.

Как сообщает Report, пожар произошел в доме на пересечении улиц Гаджи Зейналабдина Тагиева и Эльчина Иманова.

Загорелся трехкомнатный дом 53-летнего жителя района Расула Абульфас оглу Наджафова.

На место происшествия были привлечены 3 пожарные машины и живая сила отдела Противопожарной службы Сальян. Хотя пожарным удалось потушить пламя, находящиеся в доме предметы полностью сгорели. В результате пожара 77-летняя Шафига Мамед гызы Наджафова отравилась от дыма. Хотя пострадавшая была доставлена в Сальянскую районную центральную больницу, спасти ее не удалось.

По факту ведется расследование.