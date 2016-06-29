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    В чайхане в Баку произошла драка, двое пострадали

    Работница чайханы ранена топором

    Работница чайханы ранена топором 

    Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ В Наримановском районе города Баку произошла поножовщина.

    Как сообщает Report, в чайхане на улице А.Ализаде неизвестный на почве хулиганства ранил ножом 26-летнего Турала Мамедова.

    Родственник Т.Мамедова Ровшан ранил топором работницу чайханы 38-летнюю Рухангиз Аббасову в обе руки. 

    Оба раненых были доставлены в больницу. Р.Аббасова выписана домой, а состояние Т.Мамедова удовлетворительное. 

    По факту ведется следствие.

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