В чайхане в Баку произошла драка, двое пострадали

Работница чайханы ранена топором

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ В Наримановском районе города Баку произошла поножовщина.

Как сообщает Report, в чайхане на улице А.Ализаде неизвестный на почве хулиганства ранил ножом 26-летнего Турала Мамедова.

Родственник Т.Мамедова Ровшан ранил топором работницу чайханы 38-летнюю Рухангиз Аббасову в обе руки.

Оба раненых были доставлены в больницу. Р.Аббасова выписана домой, а состояние Т.Мамедова удовлетворительное.

По факту ведется следствие.