В Центре социальной службы в Баку умерла 11-летняя девочка

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Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ В Центре социальной службы для детей с ограниченными способностями №1, расположенном в Хатаинском районе Баку, произошел смертельный случай.

Как сообщает Report, скончалась воспитанница центра Зумруд Мамедова 2007 г.р.

Сообщается, что она умерла от паралича головного мозга.

По факту ведется расследование.

Отметим, что Центр социальной службы для детей с ограниченными способностями №1 при Фонде социальной защиты министерства труда и социальной защиты населения предназначен для детей с ограниченными возможностями 5-18 лет, которые не привлекаются к образованию.