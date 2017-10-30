В Билясуваре "Газель" столкнулась с мотоциклом, есть пострадавшие

Билясувар. 30 октября. REPORT.AZ/ В Билясуваре произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает аранское бюро Report, инцидент произошел на проходящей через Билясуварский район части автомагистрали Алят-Астара.

Так, перевозивший дрова автомобиль марки “Газель” столкнулся с мотоциклом марки “Муравей”. В результате ДТП, находившиеся в мотоцикле жители города Билясувар Гасанов Гурбан Тарверди оглу 1984 г.р. и Сарыев Талыб Фейзи оглу 1961 г.р. получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Пострадавшие были доставлены в центральную больницу Билясуварского района и им была оказана первая помощь.

По факту ведется следствие.