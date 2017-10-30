 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Билясуваре "Газель" столкнулась с мотоциклом, есть пострадавшие

    Пострадавшие были доставлены в больницу, где им была оказана первая помощь

    Билясувар. 30 октября. REPORT.AZ/ В Билясуваре произошло дорожно-транспортное происшествие.

    Как передает аранское бюро Report, инцидент произошел на проходящей через Билясуварский район части автомагистрали Алят-Астара.

    Так, перевозивший дрова автомобиль марки “Газель” столкнулся с мотоциклом марки “Муравей”. В результате ДТП, находившиеся в мотоцикле жители города Билясувар Гасанов Гурбан Тарверди оглу 1984 г.р. и Сарыев Талыб Фейзи оглу 1961 г.р. получили телесные повреждения различной степени тяжести.

    Пострадавшие были доставлены в центральную больницу Билясуварского района и им была оказана первая помощь.

    По факту ведется следствие. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi