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    В Bank Standard совершено мошенничество на сумму 50 тыс. манатов

    По факту ведется расследование

    Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ В коммерческом банке Bank Standard путем мошенничества присвоено около 50 тыс. манатов. 

    Как сообщает Report, в связи с этим руководство банка обратилось в правоохранительные органы. 

    Согласно информации, 47-летний Габиль Муслимов, который приобрел в банке кредитную карту с 2 тыс. манатами на балансе, различными способами снял с данной карты около 50 тыс. манатов, этим нанес банку ущерб в крупном размере. 

    Для того, чтобы не вызвать подозрения, Г.Муслимов снимал деньги из банкоматов других банков. 

    По факту ведется расследование.

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