В Bank Standard совершено мошенничество на сумму 50 тыс. манатов

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ В коммерческом банке Bank Standard путем мошенничества присвоено около 50 тыс. манатов.

Как сообщает Report, в связи с этим руководство банка обратилось в правоохранительные органы.

Согласно информации, 47-летний Габиль Муслимов, который приобрел в банке кредитную карту с 2 тыс. манатами на балансе, различными способами снял с данной карты около 50 тыс. манатов, этим нанес банку ущерб в крупном размере.

Для того, чтобы не вызвать подозрения, Г.Муслимов снимал деньги из банкоматов других банков.

По факту ведется расследование.