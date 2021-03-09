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В Баку женщина раскроила череп спящему мужу

В Баку женщина раскроила череп спящему мужу В Сураханскую районную прокуратуру поступила информация, что 7 марта в районе 5 часов в поселке Ени Сураханы в доме Шихалиева Махира Октай оглу 1976 г.р. было обнаружено его тело со следами насилия.
Происшествия
9 марта 2021 г. 17:27
В Баку женщина раскроила череп спящему мужу

В Сураханскую районную прокуратуру поступила информация, что 7 марта в районе 5 часов в поселке Ени Сураханы в доме Шихалиева Махира Октай оглу 1976 г.р. было обнаружено его тело со следами насилия.

Как сообщили Report в прокуратуре, согласно требованиям уголовно-процессуального законодательства, сотрудники прокуратуры в сопровождении судмедэксперта осмотрели место происшествия и тело, выполнили другие процессуальные действия.

Предварительное расследование выявило обоснованные подозрения, что супруга покойного Шихалиева Гюнай Ариф гызы 1980 г.р. на почве семейно-бытовых отношений нанесла спящему супругу многочисленные удары железным предметом в область головы.

По факту в Сураханской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство), назначены соответствующие экспертизы.

Гюнай Шихалиева задержана в качестве подозреваемой и привлечена к следствию.

Следствие продолжается.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda qadın ərinin başını əzərək qətlə yetirib

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