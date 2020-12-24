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В Баку загорелся киоск, есть погибший

В Баку загорелся киоск, есть погибший Личность погибшего устанавливается
Происшествия
24 декабря 2020 г. 12:07
В Баку загорелся киоск, есть погибший
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В Баку в киоске произошел пожар.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана.

В Сураханском районе столицы сгорела деревянная облицовка киоска общей площадью 15 м2, состоящего из железных конструкций. При проведении на месте разведки пожара сотрудники МЧС обнаружили тело одного человека (его личность устанавливается) и передали по назначению. Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.

Соответствующие органы проводят расследование в связи с инцидентом.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda köşkdə yanğın olub, ölən var

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