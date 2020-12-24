В Баку загорелся киоск, есть погибший

Личность погибшего устанавливается

В Баку в киоске произошел пожар.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана.

В Сураханском районе столицы сгорела деревянная облицовка киоска общей площадью 15 м2, состоящего из железных конструкций. При проведении на месте разведки пожара сотрудники МЧС обнаружили тело одного человека (его личность устанавливается) и передали по назначению. Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.

Соответствующие органы проводят расследование в связи с инцидентом.