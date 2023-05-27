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В Баку задержаны четверо членов иранской наркосети

В Баку задержаны четверо членов иранской наркосети В Насиминском районе Баку задержаны лица, занимающиеся сбытом наркотических средств.
Происшествия
27 мая 2023 г. 14:49
В Баку задержаны четверо членов иранской наркосети

В Насиминском районе Баку задержаны лица, занимающиеся сбытом наркотических средств.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

В ходе операции, проведенной сотрудниками Насиминского РУП, были задержаны четверо членов иранской преступной сети, занимающейся распространением наркотических средств на территории Азербайджана, - Джавид Ниязов, Айдын Меликов, Эльман Йолчуев и Шаиг Кязимов. У задержанных лиц было изъято около 10 кг героина, марихуаны и метамфетамина.

В результате расследования было установлено, что гражданин Ирана по имени Бабек посредством социальных сетей предложил задержанным лицам заработать на сбыте наркотиков, которые он переправлял в Азербайджан.

В Насиминском РУП возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса АР. Решением суда в отношении задержанных лиц избрана мера пресечения в виде ареста.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda iranlı narkotacirin şəbəkəsinin 4 üzvü saxlanılıb

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