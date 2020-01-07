​В Баку задержан владелец магазина по продаже смертельного алкоголя

В Баку задержан владелец магазина, в котором покупателю продали алкогольный напиток, приведший к смерти последнего.

Как сообщает Report, в ходе расследования выяснилось, что умерший Юсиф Гусейнов приобрел алкоголь в магазине оптовой торговли на рынке "8-й километр".

Владелец данного магазина Салим Сеидов был задержан.

Несколько дней назад житель Баку Я.Гусейнов 1987 г.р. был госпитализирован с диагнозом отравление, впоследствии он скончался в больнице. Было установлено, что он умер в результате отравления алкогольным напитком.