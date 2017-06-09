Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ В Баку задержан совершивший убийство житель Лянкярана.

Как сообщает Report, 3 июня с улицы Ханлар поселка Пираллахы в больницу с колото-резаной раной был доставлен житель поселка Насир Акперов, который там же скончался.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Пираллахинского районного отделения полиции, был задержан подозреваемый в совершении преступления на почве конфликта, ранее судимый житель Лянкяранского района Захид Мамиев.

По факту начато расследование.