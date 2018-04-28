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    В Баку задержан человек, нанесший 14 ножевых ударов сотруднику компании и попытавшийся украсть 20 тыс. манатов

    Баку. 28 апреля. REPORT.AZ В Баку задержан человек, нанесший ножевые удары сотруднику компании и попытавшийся похитить у него 20 тыс. манатов. 

    Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

    25 апреля в 27-е отделение полиции Ясамальского РУП поступила информация о том, что перед одним из ООО неизвестный нанес ножевые ранения казначею Тархану Намазову, попытавшись похитить у него 20 000 манатов, принадлежащих обществу, но из-за поднятой шумихи, не смог завершить начатое дело и скрылся с места преступления. 

    По факту сотрудниками полиции были проведены неотложные мероприятия, возбуждено уголовное дело по статья 29.120 УК Азербайджана. 

    В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления был задержан житель Баку, ранее судимый Туран Кубушов. 

    По факту ведется расследование. 

    Сообщается, что Т.Намазову было нанесено 14 ножевых ранений. 

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