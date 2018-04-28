В Баку задержан человек, нанесший 14 ножевых ударов сотруднику компании и попытавшийся украсть 20 тыс. манатов

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ В Баку задержан человек, нанесший ножевые удары сотруднику компании и попытавшийся похитить у него 20 тыс. манатов.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

25 апреля в 27-е отделение полиции Ясамальского РУП поступила информация о том, что перед одним из ООО неизвестный нанес ножевые ранения казначею Тархану Намазову, попытавшись похитить у него 20 000 манатов, принадлежащих обществу, но из-за поднятой шумихи, не смог завершить начатое дело и скрылся с места преступления.

По факту сотрудниками полиции были проведены неотложные мероприятия, возбуждено уголовное дело по статья 29.120 УК Азербайджана.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления был задержан житель Баку, ранее судимый Туран Кубушов.

По факту ведется расследование.

Сообщается, что Т.Намазову было нанесено 14 ножевых ранений.