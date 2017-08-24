В Баку задержан автохулиган - ВИДЕО

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Сотрудники Государственного управления дорожной полиции Главного управления полиции города Баку задержали очередного автохулигана, не подчинившегося законному требованию сотрудников полиции остановиться и создавшего реальную опасность для участников дорожного движения.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел, 23 августа на Кольцевой дороге в Ясамальском районе водитель автомобиля марки "ВАЗ-2107" с государственным регистрационным номером 07-BF-711 Сеймур Ханифаев не подчинился приказу дорожной полиции остановиться.

Отметим, что причиной послужило внесение водителем изменений в конструкцию автомобиля. Полицейские были вынуждены преследовать не подчинившегося приказу водителя. Несмотря на неоднократные призывы сотрудников правоохранительных органов остановиться, С.Ханифаев продолжил путь и совершил автохулиганство, демонстративно нарушив общественный порядок, проявив неуважение по отношению к общественности.

В результате принятых мер автохулигана удалось задержать в поселке Локбатан, создав с помощью других сотрудников дорожной полиции искусственную пробку.

Решением Ясамальского районного суда водитель С.Ханифаев был признан виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных в ст. 342.2.3, 327.3 и 511.1 Кодекса об административных правонарушениях, и, согласно ст. 34.3, был арестован на 15 суток с внесением ограничений на право вождения транспортного средства в течение года.