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В Баку потушили пожар в жилом здании

В Баку потушили пожар в жилом здании Пожар, возникший в многоэтажном жилом здании по улице Сулеймана Везирова в Хатаинском районе Баку, потушен подразделениями пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС.
Происшествия
2 июля 2022 г. 16:25
В Баку потушили пожар в жилом здании

Пожар, возникший в многоэтажном жилом здании по улице Сулеймана Везирова в Хатаинском районе Баку, потушен подразделениями пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС.

Об этом сообщили Report в министерстве по чрезвычайным ситуациям.

16:16

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступила информация о пожаре в многоэтажном жилом здании по улице Сулеймана Везирова в Хатаинском районе Баку.

Как сообщили Report в министерстве, к месту происшествия были привлечены подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС.

В настоящее время работы по тушению пожара продолжаются.

Общественности будет предоставлена ​​дополнительная информация.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda yaşayış binasında yanğın olub

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