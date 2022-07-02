В Баку потушили пожар в жилом здании

Пожар, возникший в многоэтажном жилом здании по улице Сулеймана Везирова в Хатаинском районе Баку, потушен подразделениями пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС.

Пожар, возникший в многоэтажном жилом здании по улице Сулеймана Везирова в Хатаинском районе Баку, потушен подразделениями пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС.

Об этом сообщили Report в министерстве по чрезвычайным ситуациям.

16:16

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступила информация о пожаре в многоэтажном жилом здании по улице Сулеймана Везирова в Хатаинском районе Баку.

Как сообщили Report в министерстве, к месту происшествия были привлечены подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС.

В настоящее время работы по тушению пожара продолжаются.

Общественности будет предоставлена ​​дополнительная информация.