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В Баку водитель еще одного маршрутного автобуса подверг опасности жизни пассажиров - ВИДЕО

В Баку водитель еще одного маршрутного автобуса подверг опасности жизн

В Баку нарушивший правила водитель автобуса совершил опасный маневр.

Как передает Report, 26 августа на территории Сабунчинского района столицы (в поселке Маштага) водитель полного пассажирами автобуса с государственным регистрационным номером 90-VX-962 нарушил по ходу движения требования разметки 1.3, выехав на встречную полосу. Двигаясь против потока движения, он поставил под угрозу жизни пассажиров и едущих ему навстречу водителей.

Отметим, что подобные правонарушения создают административный проступок по статье 327.4 (100 манатов и 4 балла) Кодекса административных правонарушений.

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