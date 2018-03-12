В Баку в зале суда арестован совершивший мошенничество в отношении чиновника и его супруги

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Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное разбирательство по уголовному делу обвиняемого в мошенничестве Аяза Магеррамова.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Рамеллы Аллахвердиевой был зачитан приговор.

Приговором суда А.Магеррамов был осужден на 5 лет лишения свободы. По приговору, мера пресечения в виде домашнего ареста была отменена, А.Магеррамов был арестован в зале суда.

Отметим, что по обвинительному акту, в качестве потерпевших по делу были признаны Рамин Бабаев и его супруга Фаргана Бабаева.

Оба потерпевших передали А.Пашаеву и А.Магеррамову 194 тыс. манатов для создания бизнеса. А.Пашаев сбежал с деньгами в Турцию. В отношении мошенников было возбуждено уголовное дело, А.Магеррамов был задержан. После в отношении него избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

А.Магеррамову инкриминируется статья 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба) УК АР.

Отметим, что Р.Бабаев работал на руководящей должности в Бакинском территориальном управлении Службы госреестра недвижимости.