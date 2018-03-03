В Баку у ранее судимых лиц изъято оружие

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ В Баку у ранее судимых лиц обнаружено оружие.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД Азербайджана, в результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками 18-го отделения полиции управления полиции Наримановского района у ранее судимого жителя Баку Радика Алескерова изъят 1 пистолет марки "Макаров" со спиленным номером, 1 магазин и 5 патронов.

Кроме того, результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками 21-го отделения Насиминского РУП у жителя Баку, ранее судимого Нуреддина Мамедова, изъяли 1 пистолет марки "Макаров", 1 обойму и 8 патронов.